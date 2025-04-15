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Нардеп критикует решение Кабмина направить 412 млн грн на дороги

15 апреля 2025 14:43
Анастасия Постоенко - Редактор
Кабмин направил 412 млн грн на дороги во время войны
Ремонтные работы. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с критикой в адрес правительства после принятия решения о распределении 412 миллионов гривен на ремонт дорог. Эти средства поступили в бюджет Украины в предыдущие годы в виде грантов от Европейского Союза в рамках программы "Поддержка быстрого восстановления Украины".

Об этом Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Telegram.

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Как сообщил депутат, согласно постановлению Кабмина, деньги направят в Государственное агентство восстановления на финансирование таких проектов, как ремонт и реконструкция дорог общего пользования и, в частности, восстановление улицы Днепровской в Павлограде.

Хотя эти средства поступают в специальный фонд госбюджета, который формируется из международной финансовой помощи, Гончаренко подверг сомнению приоритетность такого финансирования в условиях полномасштабной войны.

"Мне вот интересно — у нас все окей в стране? 412 млн грн НА ДОРОГИ??? Это сейчас первоочередная потребность? " — возмущенно написал нардеп.

Он обратил внимание на низкий уровень социального обеспечения граждан: мизерные выплаты, включая пособие на ребенка в размере 860 грн, на фоне чего выделение сотен миллионов на инфраструктурные объекты выглядит, по его мнению, неуместным.

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

"Дороги — это надо, но не когда война в стране! Потом будем восстанавливать все дороги", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве на строительные работы метро на Виноградарь потратят еще несколько сотен миллионов гривен.

Также в конце марта стало известно, что в Киеве хотят потратить 87 млн гривен на ремонт пешеходных мостов.

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