Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии

Чествование жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

Карина Приходько Редактор

В День памяти жертв Волынской трагедии посол Украины в Республике Польша Василий Боднар возложил венок к памятнику жертвам в Волынском сквере в Варшаве. Он подчеркнул, что достойное почтение памяти является общей обязанностью украинского и польского народов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Почтение памяти жертв Волынской трагедии

В посольстве подчеркнули, что Украина последовательно выступает за установление всей исторической правды, продолжение поисковых и эксгумационных работ, а также за профессиональный диалог между историками.

Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

Почитание памяти жертв Волынской трагедии. Фото: facebook/AmbasadaUkrainywPolsce

"Украина и Польша имеют сложную историю, но также имеют общее будущее. Именно поэтому мы должны вместе почтить память погибших, найти правду и строить отношения на основе уважения и доверия", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что только совместная работа над исторической памятью и взаимное уважение могут стать основой для укрепления партнерских отношений между двумя государствами.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Польше проходят памятные мероприятия в честь жертв Волынской трагедии. Польская сторона называет это трагическое событие "Волынской резней".

Отметим, что между Украиной и Польшей ухудшились отношения из-за этого исторического события. Так, Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Причиной этого стало решение украинской стороны о названии подразделения ВСУ "Героев УПА".