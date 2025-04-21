Посол США в Украине Бринк записала прощальное видео

Бриджит Бринк. Фото: Instagrаm Бриджит Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк завершает миссию после трех лет работы. Она назвала эту должность "честью всей жизни" и подытожила усилия США для поддержки Украины в войне, реформах и экономике.

Об этом сообщила Бриджит Бринк в соцсети Х в понедельник, 21 апреля.

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Служить в качестве посла США в Украине в этот критический момент в истории было честью всей жизни. Спасибо всем нашим партнерам и моей команде в @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp - Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 21 апреля 2025 года

Что известно о последних словах Бриджит Бринк на посту посла США в Украине

"Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни. Я вспомню май 2022 года и помню, как прибыла в страну, которая находилась в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной", — сказала Бринк.

Она добавила, что в течение последних трех лет она помогала защитникам Украины отвоевывать территорию и удерживать линию фронта.

"Мы поддерживали альтернативные зерновые маршруты и черноморскую торговлю, чтобы поддерживать экономику. Мы возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы обеспечить миллионы людей электроэнергией, светом и водой", — также сказала Бринк.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживали реформы, которые приближали Украину к членству в Евросоюзе и способствовали улучшению инвестиционной среды для американского бизнеса.

"Украина по праву получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир", — добавила Бринк.

Напомним, 10 апреля СМИ сообщили, что Бринк планирует досрочно уйти с должности по собственному желанию.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила информацию об отставке посла Штатов в Украине.