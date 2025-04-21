Посол США в Україні Брінк записала прощальне відео

Бріджит Брінк. Фото: Instagrаm Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк завершує місію після трьох років роботи. Вона назвала цю посаду "честю всього життя" та підсумувала зусилля США для підтримки України у війні, реформах та економіці.

Про це повідомила Бріджит Брінк в соцмережі Х у понеділок, 21 квітня.

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Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 21, 2025

Що відомо про останні слова Бріджит Брінк на посту посла США в Україні

"Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадаю травень 2022 року і пам’ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною", — сказала Брінк.

Вона додала, що протягом останніх трьох років вона допомагала захисникам України відвойовувати територію та утримувати лінію фронту.

"Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримувати економіку. Ми очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, щоб забезпечити мільйони людей електроенергією, світлом та водою", — також сказала Брінк.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати підтримували реформи, які наближали Україну до членства в Євросоюзі та сприяли покращенню інвестиційного середовища для американського бізнесу.

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", — додала Брінк.

Нагадаємо, 10 квітня ЗМІ повідомили, що Брінк планує достроково піти з посади за власним бажанням.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс підтвердила інформацію про відставку посла Штатів в Україні.