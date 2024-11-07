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Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

7 ноября 2024 06:43
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Возвращение депортированных украинцев — подробности от посольства Канады
Наталка Цмоць, посол Канады в Украине. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

На министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, состоявшейся 30-31 октября в Монреале, было 70 представителей из 63 стран мира и международных организаций. Конференция длилась полтора дня и была уделена трем основным вопросам и группам.

Об этом Новини.LIVE рассказала Наталка Цмоць, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине.

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По ее словам, это была очень конкретная и хорошая конференция, на которой подробно обсуждали пункт 4 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Данный пункт говорит об освобождении пленных и депортированных украинцев в РФ. Этот вопрос курирует Канада и Норвегия. В общем, говорили о трех его основных направлениях.

Посолка Канады Наталья Цмоц
Посол Канады Наталка Цмоць. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

"Первое — точный список людей, где именно они находятся, каков их статус и состояние здоровья. Второе — поддержка состояния других задержанных и прекращение пыток. И третья группа — как именно возвращать их всех в Украину. Этот процесс уже начался, но он должен стать регулярным и должен иметь поддержку. Некоторые страны уже готовы курировать этот процесс", — уточнила посол.

Наталка Цмоць также отметила, что очень важно как можно скорее вернуть украинцев домой, особенно детей. Ибо детство — это короткий процесс, и они должны знать, что о них думают и любят.

Напомним, по данным Офиса Президента, во время Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале государства-участники взяли на себя обязательство по возвращению всех пленных и депортированных украинцев. Речь идет о Катаре, Ватикане, Литве, ЮАР и ОАЭ.

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Представители стран обсудили возвращение украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

депортация детей депортация Формула мира конференция Канада

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