Повернення депортованих українців — подробиці від посольства Канади

Наталка Цмоць, посол Канади в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

На міністерській конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30-31 жовтня у Монреалі, було 70 представників із 63 країн світу та міжнародних організацій. Конференція тривала півтора дня і була приділена трьом основним питанням та групам.

Про це Новини.LIVE розповіла Наталка Цмоць, Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні.

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За її словами, це була дуже конкретна та хороша конференція, на якій, зокрема, детально обговорювали пункт 4 Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Даний пункт говорить про звільнення полонених і депортованих українців до РФ. Це питання курує Канада та Норвегія. Загалом говорили про три його основні напрямки.

Посол Канади Наталка Цмоць. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

"Перше — точний список людей, де саме вони перебувають, яким є їхній статус та стан здоров’я. Друге — підтримка стану інших затриманих та припинення тортур. І третя група — як саме повертати їх всіх до України. Цей процес вже розпочався, але він має стати регулярним та має мати підтримку. Деякі країни вже готові курувати цей процес", — уточнила посол.

Наталка Цмоць також зауважила, що дуже важливо якнайшвидше повернути українців додому, особливо дітей. Бо дитинство — це короткий процес і вони мають знати, що про них думають та люблять.

Нагадаємо, за даними Офісу Президента, під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі держави-учасниці взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців. Йдеться про Катар, Ватикан, Литву, ПАР та ОАЕ.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Представники країн обговорили повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до Росії.