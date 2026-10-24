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Посол Германии: война не помешает вступлению Украины в ЕС

Ua ru
24 октября 2026 20:03
Вступление Украины в ЕС во время войны: заявление посла Германии x.com/KoretskyiUA
Посол Германии в Украине Борис Руге. Фото: x.com/KoretskyiUA

Посол Германии в Украине Борис Руге считает, что Украина может вступить в Европейский Союз даже до окончания полномасштабной войны. В то же время дипломат отметил, что точные сроки вступления предсказать сложно. Они зависят от реформ в Украине и согласия всех 27 государств-членов Евросоюза.

Об этом Руге рассказал в интервью "Европейской правде", передает Новини.LIVE.

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Может ли Украина вступить в ЕС во время войны

По словам Бориса Руге, ему неизвестно о каком-либо решении Евросоюза, которое бы определяло продолжающуюся войну как препятствие для полноправного членства Украины.

"Я не слышал, чтобы Европейский Союз определил позицию о том, что продолжающаяся война является препятствием для полноправного членства Украины. Мне неизвестно о таком решении. Не думаю, что оно существует", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине и ее европейским партнерам нужно работать над продвижением к членству даже в нынешних сложных условиях.

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"Путь в ЕС — это, прежде всего, реформы. Есть перечень того, что нужно сделать. И Офис президента, и правительство, и Верховная Рада хорошо знают, что именно нужно сделать", — отметил Руге.

Когда Украина может стать членом Евросоюза

Дипломат назвал вступление Украины в ЕС до 2030 года амбициозной целью.

"Во-первых, все зависит от действий Украины. Во-вторых, не следует забывать, что этот процесс носит сугубо политический характер. Все 27 государств-членов Европейского Союза должны одобрить это решение", — пояснил посол.

Он также отметил, что вступление не произойдет так быстро, как раньше могли надеяться в Украине и думать, что это будет в 2027 или 2028 году.

В то же время Германия поддерживает быстрое продвижение Украины к полноправному членству. Руге подчеркнул, что геополитические аргументы в пользу вступления Украины в ЕС являются очень весомыми.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что процесс вступления Украины в Европейский Союз может длиться 15–20 лет. По его мнению, расширение ЕС должно зависеть от достижений каждой страны-кандидата.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду открыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Евросоюз до конца 2026 года. На момент его заявления были открыты четыре кластера, а ещё два оставались впереди.

Европейский союз Германия посол Украина война в Украине условия вступления в ЕС
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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