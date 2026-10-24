Посол Німеччини в Україні Борис Руге. Фото: x.com/KoretskyiUA

Посол Німеччини в Україні Борис Руге вважає, що Україна може вступити до Європейського Союзу навіть до завершення повномасштабної війни. Водночас дипломат зауважив, що точні строки членства спрогнозувати складно. Вони залежать від реформ в Україні та згоди всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Про це Руге розповів в інтерв'ю "Європейській правді", передає Новини.LIVE.

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Чи може Україна вступити до ЄС під час війни

За словами Бориса Руге, йому невідомо про рішення Євросоюзу, яке б визначало триваючу війну перешкодою для повноправного членства України.

"Я не чув, щоби Європейський Союз визначив позицію про те, що триваюча війна є завадою для повноправного членства України. Мені невідомо про таке рішення. Не думаю, що воно існує", — заявив дипломат.

Він наголосив, що Україні та її європейським партнерам потрібно працювати над просуванням до членства навіть за нинішніх складних обставин.

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"Шлях до ЄС — це, перш за все, реформи. Є перелік, що треба зробити. І Офіс президента, і уряд, і Верховна Рада добре знають, що саме потрібно зробити", — зазначив Руге.

Коли Україна може стати членом Євросоюзу

Дипломат назвав вступ України до ЄС до 2030 року амбітною метою.

"По-перше, все залежить від дій України. По-друге, не треба забувати, що цей процес дуже політичний. Всі 27 держав-членів Європейського Союзу мають схвалити це рішення", — пояснив посол.

Він також зауважив, що вступ не відбудеться так швидко, як раніше могли сподіватися в Україні й думати, що це буде у 2027 або 2028 році .

Водночас Німеччина підтримує швидке просування України до повноправного членства. Руге наголосив, що геополітичні аргументи на користь вступу України до ЄС є дуже вагомими.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що процес вступу України до Європейського Союзу може тривати 15–20 років. На його думку, розширення ЄС має залежати від досягнень кожної країни-кандидата.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання відкрити всі шість переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу до кінця 2026 року. На момент його заяви були відкриті чотири кластери, а ще два залишалися попереду.