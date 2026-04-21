Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посол ЕС в Украине Матернова останется на должности до 2027 года

Посол ЕС в Украине Матернова останется на должности до 2027 года

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 19:58
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова не будет покидать пост досрочно. Она подтвердила, что планирует отработать полный срок своего мандата. Таким образом дипломат опровергла информацию о возможном раннем отъезде.

Об этом Катарина Матернова сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во вторник, 21 апреля.

Катарина Матернова будет послом ЕС в Украине до 2027 года

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова останется на своей должности до сентября 2027 года.

Матернова уточнила, что не планирует менять своих профессиональных планов и останется в Украине до завершения каденции.

"Все, что я хотела сказать, это то, что после того, как я была послом Европейского Союза в Украине, эту работу я считаю самой влиятельной, значимой и интересной в моей жизни. После нее трудно вернуться к любой другой институциональной должности. Я буду выполнять полный мандат — это четыре года. Поэтому я буду здесь до сентября 2027 года", — заявила Матернова.

Читайте также:

Также посол ЕС Катарина Матернова в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE заявляла, что открытие новых переговорных кластеров для Украины может состояться уже в ближайшее время. Сейчас идет подготовка, в частности проверка украинского законодательства вместе с партнерами. По ее словам, после официального запуска этого этапа переговоры по вступлению в ЕС могут пойти быстрее.

Кроме того, Катарина Матернова, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE, сообщала, что в ближайшие дни Украина может получить 90 миллиардов евро. По словам посола Евросоюза, решение находится на финальном этапе. В то же время ЕС параллельно готовит еще один большой пакет помощи, в частности для оборонных нужд Украины.

Европейский союз посол Катарина Матернова
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации