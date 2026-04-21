Посол ЕС в Украине Матернова останется на должности до 2027 года

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова не будет покидать пост досрочно. Она подтвердила, что планирует отработать полный срок своего мандата. Таким образом дипломат опровергла информацию о возможном раннем отъезде.

Об этом Катарина Матернова сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во вторник, 21 апреля.

Катарина Матернова будет послом ЕС в Украине до 2027 года

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова останется на своей должности до сентября 2027 года.

Матернова уточнила, что не планирует менять своих профессиональных планов и останется в Украине до завершения каденции.

"Все, что я хотела сказать, это то, что после того, как я была послом Европейского Союза в Украине, эту работу я считаю самой влиятельной, значимой и интересной в моей жизни. После нее трудно вернуться к любой другой институциональной должности. Я буду выполнять полный мандат — это четыре года. Поэтому я буду здесь до сентября 2027 года", — заявила Матернова.

Также посол ЕС Катарина Матернова в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE заявляла, что открытие новых переговорных кластеров для Украины может состояться уже в ближайшее время. Сейчас идет подготовка, в частности проверка украинского законодательства вместе с партнерами. По ее словам, после официального запуска этого этапа переговоры по вступлению в ЕС могут пойти быстрее.

Кроме того, Катарина Матернова, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE, сообщала, что в ближайшие дни Украина может получить 90 миллиардов евро. По словам посола Евросоюза, решение находится на финальном этапе. В то же время ЕС параллельно готовит еще один большой пакет помощи, в частности для оборонных нужд Украины.