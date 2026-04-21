Головна Новини дня Посол ЄС в Україні Матернова залишиться на посаді до 2027 року

Посол ЄС в Україні Матернова залишиться на посаді до 2027 року

Дата публікації: 21 квітня 2026 19:58
Посол ЄС в Україні Матернова залишиться на посаді до 2027 року
Амбасадорка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова не залишатиме посаду достроково. Вона підтвердила, що планує відпрацювати повний термін свого мандата. Таким чином дипломатка спростувала інформацію про можливий ранній від’їзд. 

Про це Катаріна Матернова сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у вівторок, 21 квітня.

Катаріна Матернова буде послом ЄС в Україні до 2027 року

Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова залишиться на посаді до вересня 2027 року.

Матернова уточнила, що не планує змінювати своїх професійних планів і залишиться в Україні до завершення каденції.

"Все, що я хотіла сказати, це те, що після того, як я була послом Європейського Союзу в Україні, цю роботу я вважаю найвпливовішою, найзначущішою та найцікавішою в моєму житті. Після неї важко повернутися до будь-якої іншої інституційної посади. Я виконуватиму повний мандат — це чотири роки. Тож я буду тут до вересня 2027 року", — заявила Матернова.

Також посолка ЄС Катаріна Матернова у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE заявляла, що відкриття нових переговорних кластерів для України може відбутися вже найближчим часом. Наразі триває підготовка, зокрема перевірка українського законодавства разом із партнерами. За її словами, після офіційного запуску цього етапу переговори щодо вступу до ЄС можуть піти швидше.

Крім того, Катаріна Матернова, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE, повідомляла, що найближчими днями Україна може отримати 90 мільярдів євро. За словами посолки Євросоюзу, рішення перебуває на фінальному етапі. Водночас ЄС паралельно готує ще один великий пакет допомоги, зокрема для оборонних потреб України.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
