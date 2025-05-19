Что известно о создании кредитного фонда для помощи Украине

Флаги ЕС и Украины. Иллюстративное фото: Reuters

Европейский Союз согласился на создание фонда займов объемом 150 миллиардов евро. Этот фонд будет способствовать перевооружению Европы и оказанию поддержки Украине.

Об этом сообщило издание Financial Times.

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По словам источников в медиа, новый механизм позволит странам-членам ЕС получать кредиты от Брюсселя для закупки вооружения, главным образом через совместные заказы.

"Это — исторический шаг для Евросоюза, вызванный войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону", — говорится в журналистской статье.

Европейская комиссия начала продвигать эту инициативу еще в начале года. В понедельник утром страны-члены ЕС достигли предварительного согласия по ключевым параметрам фонда, а его официальное утверждение ожидается в среду. В планах Евросоюза — сделать новый фонд фундаментом для масштабного перевооружения континента на фоне растущей угрозы со стороны России и нестабильности в трансатлантических отношениях.

Один из европейских дипломатов признал, что к проекту остается еще "ряд замечаний", но это потому, что последняя версия регламента создания фонда поступила ночью, 19 мая, ее еще официально не одобрили все 27 европейских столиц.

"Это будет хорошо для стратегической автономии Европы и для экономики, одновременно предоставляя больше гарантий Украине и трансатлантическим союзникам", — заявил европейский дипломат.

Напомним, что в 2025 году Бельгия планирует предоставить Украине военную поддержку на сумму 1 миллиард евро. В рамках этой помощи предусмотрена поставка, в частности систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что министр обороны Люксембурга Юрико Бакес объявила о принятом правительством решении немедленно направить Украине 10 миллионов евро для укрепления.