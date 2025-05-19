Що відомо про створення кредитного фонду для допомоги Україні

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Reuters

Європейський Союз погодився на створення фонду позик обсягом 150 мільярдів євро. Цей фонд сприятиме переозброєнню Європи та наданню підтримки Україні.

Про це повідомило видання Financial Times.

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За словами джерел у медіа, новий механізм дасть змогу країнам-членам ЄС отримувати кредити від Брюсселя для закупівлі озброєння, головним чином через спільні замовлення.

"Це — історичний крок для Євросоюзу, викликаний війною Росії проти України та тиском з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону", — йдеться в журналістській статті.

Європейська комісія почала просувати цю ініціативу ще на початку року. У понеділок вранці країни-члени ЄС досягли попередньої згоди щодо ключових параметрів фонду, а його офіційне затвердження очікується в середу. У планах Євросоюзу — зробити новий фонд фундаментом для масштабного переозброєння континенту на тлі зростаючої загрози з боку Росії та нестабільності в трансатлантичних відносинах.

Один з європейських дипломатів визнав, що до проєкту залишається ще "низка зауважень", але це тому, що остання версія регламенту створення фонду надійшла вночі, 19 травня, її ще офіційно не схвалили всі 27 європейських столиць.

"Це буде добре для стратегічної автономії Європи та для економіки, водночас надаючи більше гарантій Україні та трансатлантичним союзникам", — заявив європейський дипломат.

Нагадаємо, що у 2025 році Бельгія планує надати Україні військову підтримку на суму 1 мільярд євро. У межах цієї допомоги передбачено постачання, зокрема систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялося, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес оголосила про ухвалене урядом рішення негайно спрямувати Україні 10 мільйонів євро для зміцнення.