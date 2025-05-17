Військові вантажать допомогу. Ілюстративне фото: Армія.Inform

Бельгія надасть Україні військової допомоги у 2025 році на загальну суму 1 млрд євро. У списку, зокрема, системи ППО і безпілотники.

Про це повідомляє Tijd.

Реклама

Читайте також:

Військова допомога від Бельгії

До оборонного пакета допомоги на 1 млрд євро увійде широкий спектр техніки та озброєння, покликаний посилити обороноздатність України як на суходолі, так і на морі, а також забезпечити ефективну протидію повітряним загрозам.

У межах пакета Україна отримає:

100 вантажівок Unimog, серед яких і броньовані санітарні модифікації;

20 модернізованих систем протиповітряної оборони Cerber;

5 надводних безпілотників;

танк Leopard із новою баштою — для випробувальних і навчальних цілей;

безпілотники, засоби протидії ворожим дронам, стрілецьке озброєння та інше обладнання.

Водночас 650 млн євро з цієї суми спрямують на контракти з бельгійськими оборонними підприємствами, які забезпечать виготовлення і поставки відповідного озброєння для України.

Раніше ми писали, що Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні. Країна залишається одним із лідерів у підтримці Києва.

Також ми повідомляли, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила про рішення уряду негайно виділити Україні 10 мільйонів євро на посилення обороноздатності.