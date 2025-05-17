Бельгія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро — список
Бельгія надасть Україні військової допомоги у 2025 році на загальну суму 1 млрд євро. У списку, зокрема, системи ППО і безпілотники.
Про це повідомляє Tijd.
Військова допомога від Бельгії
До оборонного пакета допомоги на 1 млрд євро увійде широкий спектр техніки та озброєння, покликаний посилити обороноздатність України як на суходолі, так і на морі, а також забезпечити ефективну протидію повітряним загрозам.
У межах пакета Україна отримає:
- 100 вантажівок Unimog, серед яких і броньовані санітарні модифікації;
- 20 модернізованих систем протиповітряної оборони Cerber;
- 5 надводних безпілотників;
- танк Leopard із новою баштою — для випробувальних і навчальних цілей;
- безпілотники, засоби протидії ворожим дронам, стрілецьке озброєння та інше обладнання.
Водночас 650 млн євро з цієї суми спрямують на контракти з бельгійськими оборонними підприємствами, які забезпечать виготовлення і поставки відповідного озброєння для України.
Раніше ми писали, що Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні. Країна залишається одним із лідерів у підтримці Києва.
Також ми повідомляли, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила про рішення уряду негайно виділити Україні 10 мільйонів євро на посилення обороноздатності.
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