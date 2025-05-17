Бельгия предоставит Украине помощь на 1 млрд евро — список
Бельгия предоставит Украине военной помощи в 2025 году на общую сумму 1 млрд евро. В списке, в частности, системы ПВО и беспилотники.
Об этом сообщает Tijd.
Военная помощь от Бельгии
В оборонный пакет помощи на 1 млрд евро войдет широкий спектр техники и вооружения, призванный усилить обороноспособность Украины как на суше, так и на море, а также обеспечить эффективное противодействие воздушным угрозам.
В рамках пакета Украина получит:
- 100 грузовиков Unimog, среди которых и бронированные санитарные модификации;
- 20 модернизированных систем противовоздушной обороны Cerber;
- 5 надводных беспилотников;
- танк Leopard с новой башней - для испытательных и учебных целей;
- беспилотники, средства противодействия вражеским дронам, стрелковое вооружение и другое оборудование.
В то же время 650 млн евро из этой суммы направят на контракты с бельгийскими оборонными предприятиями, которые обеспечат изготовление и поставки соответствующего вооружения для Украины.
Ранее мы писали, что Дания готовит 26 пакет военной помощи Украине. Страна остается одним из лидеров в поддержке Киева.
Также мы сообщали, что министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила о решении правительства немедленно выделить Украине 10 миллионов евро на усиление обороноспособности.
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