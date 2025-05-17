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Бельгия предоставит Украине помощь на 1 млрд евро — список

17 мая 2025 21:31
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бельгия предоставит Украине военной помощи в 2025 году на общую сумму 1 млрд евро
Военные грузят помощь. Иллюстративное фото: Армия.Inform
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Бельгия предоставит Украине военной помощи в 2025 году на общую сумму 1 млрд евро. В списке, в частности, системы ПВО и беспилотники.

Об этом сообщает Tijd.

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В оборонный пакет помощи на 1 млрд евро войдет широкий спектр техники и вооружения, призванный усилить обороноспособность Украины как на суше, так и на море, а также обеспечить эффективное противодействие воздушным угрозам.

В рамках пакета Украина получит:

  • 100 грузовиков Unimog, среди которых и бронированные санитарные модификации;
  • 20 модернизированных систем противовоздушной обороны Cerber;
  • 5 надводных беспилотников;
  • танк Leopard с новой башней - для испытательных и учебных целей;
  • беспилотники, средства противодействия вражеским дронам, стрелковое вооружение и другое оборудование.

В то же время 650 млн евро из этой суммы направят на контракты с бельгийскими оборонными предприятиями, которые обеспечат изготовление и поставки соответствующего вооружения для Украины.

Ранее мы писали, что Дания готовит 26 пакет военной помощи Украине. Страна остается одним из лидеров в поддержке Киева.

Также мы сообщали, что министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила о решении правительства немедленно выделить Украине 10 миллионов евро на усиление обороноспособности.

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