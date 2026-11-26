Последствия атак РФ: завтра будут введены круглосуточные отключения света
Специалисты "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу, 27 ноября, в некоторых регионах Украины будут введены отключения электроэнергии. В компании отметили, что для промышленности предусмотрены ограничения мощности, а для остальных потребителей — почасовые отключения света.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.
Будут ли отключения электроэнергии 27 ноября
Энергетики "Укрэнерго" отметили, что почасовые ограничения будут введены для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. Для предприятий будут действовать отдельные графики отключений потребляемой мощности.
"Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", — отметили в компании.
Специалисты посоветовали украинцам следить за обновленной информацией на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ планирует новую масштабную атаку на страну. Среди приоритетных целей: энергетическая инфраструктура и логистические объекты.
Новини.LIVE сообщали, что ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили, что количество аварий в электросетях выросло в десятки раз из-за последствий атак России. В компании отметили, что только 25 ноября поступило 59 тысяч звонков от потребителей, 1 700 из которых касались аварий.