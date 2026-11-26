Киев в условиях отключения электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Специалисты "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу, 27 ноября, в некоторых регионах Украины будут введены отключения электроэнергии. В компании отметили, что для промышленности предусмотрены ограничения мощности, а для остальных потребителей — почасовые отключения света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Будут ли отключения электроэнергии 27 ноября

Энергетики "Укрэнерго" отметили, что почасовые ограничения будут введены для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. Для предприятий будут действовать отдельные графики отключений потребляемой мощности.

"Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", — отметили в компании.

Специалисты посоветовали украинцам следить за обновленной информацией на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

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Сообщение "Укрэнерго". Скриншот: Facebook

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ планирует новую масштабную атаку на страну. Среди приоритетных целей: энергетическая инфраструктура и логистические объекты.

Новини.LIVE сообщали, что ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили, что количество аварий в электросетях выросло в десятки раз из-за последствий атак России. В компании отметили, что только 25 ноября поступило 59 тысяч звонков от потребителей, 1 700 из которых касались аварий.