Київ у блекауті. Фото: Новини.LIVE

Фахівці "Укренерго" повідомили, що у п'ятницю, 27 листопада у частині регіонів України будуть застосовані відключення електроенергії. У компанії зазначили, що для промисловості передбачені обмеження потужності, а для інших споживачів — погодинні відключення світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи будуть відключення електроенергії 27 листопада

Енергетики "Укренерго" зазначили, що погодинні обмеження будуть застосовані для всіх категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 3,5 черги. Для підприємств діятимуть окремі графіки відключень споживаної потужності.

"Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", — зазначили в компанії.

Фахівці порадили українцям слідкувати за оновленою інформацію на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Читайте також:

Допис "Укренерго". Скриншот: Facebook

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ планує нову масштабну атаку на країну. Серед пріоритетних цілей: енергетична інфраструктура та логістичні об'єкти.

Новини.LIVE інформували, що ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що кількість аварій в електромережах зросла в десятки разів через наслідки атак Росії. У компанії повідомили, що лише за 25 листопада було отримано 59 тисяч дзвінків від споживачів, 1 700 з них стосувалися аварій.