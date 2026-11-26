Наслідки атак РФ: завтра діятимуть цілодобові відключення світла
Фахівці "Укренерго" повідомили, що у п'ятницю, 27 листопада у частині регіонів України будуть застосовані відключення електроенергії. У компанії зазначили, що для промисловості передбачені обмеження потужності, а для інших споживачів — погодинні відключення світла.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.
Чи будуть відключення електроенергії 27 листопада
Енергетики "Укренерго" зазначили, що погодинні обмеження будуть застосовані для всіх категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 3,5 черги. Для підприємств діятимуть окремі графіки відключень споживаної потужності.
"Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", — зазначили в компанії.
Фахівці порадили українцям слідкувати за оновленою інформацію на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ планує нову масштабну атаку на країну. Серед пріоритетних цілей: енергетична інфраструктура та логістичні об'єкти.
Новини.LIVE інформували, що ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що кількість аварій в електромережах зросла в десятки разів через наслідки атак Росії. У компанії повідомили, що лише за 25 листопада було отримано 59 тисяч дзвінків від споживачів, 1 700 з них стосувалися аварій.