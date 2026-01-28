Видео
Последний стратегический бомбардировщик — как уничтожили Ту-22М3

Дата публикации 28 января 2026 11:18
Утилизация самолетов Ту-22М - как 20 лет уничтожили стратегические бомбардировщики
Утилизация бомбардировщика Ту-22М3. Фото: Музей тяжелой бомбардировочной авиации

Ровно 20 лет назад Украина поставила точку в истории своей стратегической бомбардировочной авиации. На авиабазе "Полтава" была завершена утилизация последнего самолета Ту-22М3.

Новини.LIVE в годовщину ликвидации вспоминают, как это было.

Утилизация бомбардировщиков Ту-22М

Процесс уничтожения самолетов происходил в рамках международной "Программы совместного сокращения угрозы", начатой в 1990-х годах после обретения Украиной независимости. Программа была направлена на разоружение и уменьшение рисков распространения ядерного оружия, а также на укрепление глобальной безопасности.

В рамках этой инициативы Украина утилизировала всего 60 стратегических бомбардировщиков Ту-22М: 17 самолетов модификации Ту-22М2 и 43 — Ту-22М3. Кроме того, было уничтожено 423 крылатые ракеты Х-22, которые входили в состав стратегического вооружения.

Утилизация авиационной техники осуществлялась при финансовой и технической поддержке Соединенных Штатов Америки. Отказавшись от третьего по мощности ядерного арсенала в мире, Украина продемонстрировала приверженность принципам ядерного разоружения, международной ответственности и мирного сосуществования.

Уничтожение последнего бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе "Полтава" стало символическим завершением этапа, когда государство окончательно отказалось от возможностей стратегической ядерной авиации, сделав ставку на безопасность, дипломатию и международное право.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
