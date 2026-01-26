Видео
Главная Новости дня Зеленский рассказал, какое оружие является главным на фронте

Зеленский рассказал, какое оружие является главным на фронте

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 22:04
Украинские дроны стали главным оружием на фронте - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Более 80% вражеских целей на фронте сейчас уничтожаются дронами украинского производства. Сейчас война переживает технологическую эволюцию.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на презентации инициативы по БпЛА в понедельник, 26 января.

Читайте также:

Технологическая эволюция войны

По словам главы государства, решающую роль в современных боевых действиях играют скорость внедрения инновационных решений, адаптация технологий и достоверная верификация событий на поле боя.

Зеленский подчеркнул, что для Украины жизненно важно сохранять лидерство в этой сфере — и сегодня страна уже достигла мирового уровня.

Глава государства также сообщил, что только за прошлый год украинские дроны уничтожили 819 737 вражеских целей.

Напомним, что Украина получила уникальные дроны Rodeur 330 от французской компании EOS Technologie. Они могут преодолевать расстояние до 500 километров.

А до этого советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба.

Владимир Зеленский оружие дроны война в Украине беспилотник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
