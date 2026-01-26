Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський розповів, яка зброя є зараз головною на фронті

Зеленський розповів, яка зброя є зараз головною на фронті

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 22:04
Українські дрони стали головною зброєю на фронті - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Понад 80% ворожих цілей на фронті нині знищуються дронами українського виробництва. Наразі війна переживає технологічну еволюцію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на презентації ініціативи по БпЛА у понеділок, 26 січня.

Читайте також:

Технологічна еволюція війни

За словами голови держави, вирішальну роль у сучасних бойових діях відіграють швидкість упровадження інноваційних рішень, адаптація технологій та достовірна верифікація подій на полі бою.

Зеленський підкреслив, що для України життєво важливо зберігати лідерство в цій сфері — і сьогодні країна вже досягла світового рівня.

Глава держави також повідомив, що лише за минулий рік українські дрони знищили 819 737 ворожих цілей.

Нагадаємо, що Україна отримала унікальні дрони Rodeur 330 від французької компанії EOS Technologie. Вони можуть долати відстань до 500 кілометрів.

А до цього радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує для захисту неба.

Володимир Зеленський зброя дрони війна в Україні безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
