Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Останній стратегічний бомбардувальник — як утилізували Ту-22М3

Останній стратегічний бомбардувальник — як утилізували Ту-22М3

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:18
Утилізація літаків Ту-22М — як 20 років знищили стратегічні бомбардувальники
Утилізація бомбардувальника Ту-22М3. Фото: Музей важкої бомбардувальної авіації

Рівно 20 років тому Україна поставила крапку в історії своєї стратегічної бомбардувальної авіації. На авіабазі "Полтава" було завершено утилізацію останнього літака Ту-22М3.

Новини.LIVE у річницю ліквідації згадують, як це було.

Реклама
Читайте також:

Утилізація бомбардувальників Ту-22М

Процес знищення літаків відбувався в межах міжнародної "Програми спільного скорочення загрози", започаткованої у 1990-х роках після здобуття Україною незалежності. Програма була спрямована на роззброєння та зменшення ризиків поширення ядерної зброї, а також на зміцнення глобальної безпеки.

У межах цієї ініціативи Україна утилізувала загалом 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М: 17 літаків модифікації Ту-22М2 та 43 — Ту-22М3. Крім того, було знищено 423 крилаті ракети Х-22, які входили до складу стратегічного озброєння.

Утилізація авіаційної техніки здійснювалася за фінансової та технічної підтримки Сполучених Штатів Америки. Відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, Україна продемонструвала прихильність до принципів ядерного роззброєння, міжнародної відповідальності та мирного співіснування.

Знищення останнього бомбардувальника Ту-22М3 на авіабазі "Полтава" стало символічним завершенням етапу, коли держава остаточно відмовилася від можливостей стратегічної ядерної авіації, зробивши ставку на безпеку, дипломатію та міжнародне право.

Нагадаємо, Франція виступила проти закупівлі Storm Shadow для України за кошти ЄС.

А також президент України Володимир Зеленський розповів про зброю, яка є головною на фронті зараз.

Україна літаки ліквідація авіація утилізація
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації