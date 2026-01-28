Утилізація літаків Ту-22М — як 20 років знищили стратегічні бомбардувальники

Утилізація бомбардувальника Ту-22М3. Фото: Музей важкої бомбардувальної авіації

Рівно 20 років тому Україна поставила крапку в історії своєї стратегічної бомбардувальної авіації. На авіабазі "Полтава" було завершено утилізацію останнього літака Ту-22М3.

Новини.LIVE у річницю ліквідації згадують, як це було.

Реклама

Читайте також:

Утилізація бомбардувальників Ту-22М

Процес знищення літаків відбувався в межах міжнародної "Програми спільного скорочення загрози", започаткованої у 1990-х роках після здобуття Україною незалежності. Програма була спрямована на роззброєння та зменшення ризиків поширення ядерної зброї, а також на зміцнення глобальної безпеки.

У межах цієї ініціативи Україна утилізувала загалом 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М: 17 літаків модифікації Ту-22М2 та 43 — Ту-22М3. Крім того, було знищено 423 крилаті ракети Х-22, які входили до складу стратегічного озброєння.

Утилізація авіаційної техніки здійснювалася за фінансової та технічної підтримки Сполучених Штатів Америки. Відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, Україна продемонструвала прихильність до принципів ядерного роззброєння, міжнародної відповідальності та мирного співіснування.

Знищення останнього бомбардувальника Ту-22М3 на авіабазі "Полтава" стало символічним завершенням етапу, коли держава остаточно відмовилася від можливостей стратегічної ядерної авіації, зробивши ставку на безпеку, дипломатію та міжнародне право.

Нагадаємо, Франція виступила проти закупівлі Storm Shadow для України за кошти ЄС.

А також президент України Володимир Зеленський розповів про зброю, яка є головною на фронті зараз.