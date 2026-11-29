Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Последний день ноября в Украине будет холодным и преимущественно сухим. Ночью температура воздуха в отдельных регионах опустится до -17 °C, а днём в большинстве областей сохранится мороз. На юге местами возможны небольшие осадки, а порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Sinoptik, передает Новини.LIVE.

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Прогноз от Укргидрометцентра

В большинстве областей осадков не ожидается, лишь на крайнем юге местами возможен небольшой снег. На дорогах западных и центральных регионов местами образуется гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях — юго-восточный, со скоростью 5–12 м/с. В южной части страны порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с.

Погода на 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

По данным Украинского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит -4…-9 °C. В западных, центральных и Сумской областях местами похолодает до -12 °C, а в Карпатах -13…-17 °C. Днём в большинстве регионов прогнозируют -0…-5 °C. Теплее будет в Закарпатье и на крайнем юге, где температура будет колебаться от -2 °C до +3 °C.

Прогноз погоды от Sinoptik

В Киеве и северных областях 30 ноября будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. В столице ночью температура опустится до -4…-5 °C, а днём составит около -2…-3 °C. Ветер будет слабым — примерно 1–2 м/с.

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Прогноз погоды на 30 ноября. Фото: скриншот

В Виннице ночью и утром прогнозируют до -8 °C, а по ощущениям температура может достигать -12 °C. Днем воздух прогреется до -3…-4 °C. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 0,6–2,3 м/с.

В Харькове ночью температура снизится до -7 °C, а днём будет колебаться в пределах -3…-5 °C. В Запорожье ночью прогнозируют -5…-6 °C, днём — -3…-4 °C. Ветер там будет сильнее и достигнет 4–5 м/с.

Существенных осадков по Украине не ожидается. Атмосферное давление составит примерно 758–769 мм рт. ст.

Как сообщали Новини.LIVE, по предварительным прогнозам синоптиков, зима 2026–2027 годов в Украине будет умеренно холодной. В течение сезона ожидаются периодические снегопады и морозы, однако сильных и продолжительных холодов не прогнозируют.

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