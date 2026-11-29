Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Останній день листопада в Україні буде холодним і переважно сухим. Уночі температура повітря в окремих регіонах опуститься до -17 °C, а вдень у більшості областей утримається мороз. На півдні місцями можливі невеликі опади, а пориви вітру сягатимуть 22 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Sinoptik, передає Новини.LIVE.

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Прозноз від Укргідрометцентру

У більшості областей опадів не очікується, лише на крайньому півдні місцями можливі невеликий сніг. На дорогах західних і центральних регіонів подекуди утвориться ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5–12 м/с. У південній частині країни пориви сягатимуть 15–20 м/с, а в Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с.

Погода на 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

За даними Українського гідрометцентру, вночі температура повітря становитиме -4…-9 °C. У західних, центральних і Сумській областях місцями похолодає до -12 °C, а в Карпатах -13…-17 °C. Удень у більшості регіонів прогнозують -0…-5 °C. Тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні, де температура коливатиметься -2 °C...+3 °C.

Прогноз погоди від Sinoptik

У Києві та північних областях 30 листопада переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. У столиці вночі температура опуститься до -4…-5 °C, а вдень становитиме близько -2…-3 °C. Вітер буде слабким — приблизно 1–2 м/с.

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Прогноз погоди на 30 листопада. Фото: скриншот

У Вінниці вночі та вранці прогнозують до -8 °C, а за відчуттями температура може сягати -12 °C. Удень повітря прогріється до -3…-4 °C. Опадів не очікується, швидкість вітру становитиме 0,6–2,3 м/с.

У Харкові вночі температура знизиться до -7 °C, а вдень коливатиметься в межах -3…-5 °C. У Запоріжжі в нічні години прогнозують -5…-6 °C, удень -3…-4 °C. Вітер там буде сильнішим і сягатиме 4–5 м/с.

Істотних опадів по Україні не очікується. Атмосферний тиск становитиме приблизно 758–769 мм рт. ст.

Як повідомляли Новини.LIVE, за попередніми прогнозами синоптиків, зима 2026–2027 років в Україні буде помірно холодною. Протягом сезону очікуються періодичні снігопади та морози, однак сильних і тривалих холодів не прогнозують.

Раніше ми писали, що під час геомагнітних збурень на погіршення самопочуття можуть скаржитися метеочутливі люди, вагітні жінки, а також ті, хто має хронічну втому, порушення сну чи захворювання серцево-судинної системи. Серед можливих проявів — головний біль, слабкість, сонливість, нервозність і труднощі із засинанням.