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Главная Новости дня После жары придут грозы: прогноз синоптика Диденко на завтра

После жары придут грозы: прогноз синоптика Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 16:38
Прогноз погоды в Украине на 23 июня — Наталья Диденко предупредила о дождях и грозах
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 23 июня, погодные условия в Украине будет определять холодный атмосферный фронт, который уже приближается к территории страны. В связи с его прохождением в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами шквалистое усиление ветра.

Об этом сообщила Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода по всей Украине

В то же время в северных регионах, а также на Волыни и в Ровенской области уже днем осадки постепенно прекратятся, а небо прояснится.

Температура воздуха в большинстве областей составит +24...+29 °С. Теплее всего будет на юге и юго-востоке, где столбики термометров поднимутся до +27...+32 °С.

После жары прийдут грозы: прогноз синоптика Диденко на завтра - фото 1
Синоптическая карта на 23 июня. Фото: Наталья Диденко/Facebook

В отличие от Украины, страны Западной Европы продолжат страдать от аномальной жары. По словам синоптика, в ряде регионов температура воздуха достигнет +32...+39 °С, а местами — даже +40...+42 °С. В частности, в Лондоне прогнозируют до +35 °С, тогда как в Париже и Мадриде температура приблизится к 40-градусной отметке.

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В Киеве дождь с грозой ожидается еще в течение сегодняшнего дня и ближайшей ночи. Однако уже в понедельник днем осадки прекратятся. После прохождения атмосферного фронта температура в столице снизится до более комфортных +27 °С.

Синоптики предупреждают, что смена воздушных масс может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, в частности вызвать головную боль или колебания артериального давления.

Как сообщали Новини.LIVE, Франция оказалась под влиянием мощной волны жары, из-за которой температура воздуха в отдельных регионах страны приближается к рекордным показателям. На фоне сложных погодных условий власти усиливают меры безопасности для населения и участников массовых мероприятий.

Также Новини.LIVE ранее писали, что синоптики предупреждают о мощной волне жары, которая в ближайшие дни охватит страны Западной Европы. В ряде регионов температура воздуха может превысить отметку +40 °C, а местами приблизиться к +45 °C.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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