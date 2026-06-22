Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Після спеки прийдуть грози: прогноз синоптика Діденко на завтра

Після спеки прийдуть грози: прогноз синоптика Діденко на завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 16:38
Прогноз погоди в Україні на 23 червня — Наталка Діденко попередила про дощі і грози
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 23 червня, погодні умови в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт, який уже наближається до території країни. Через його проходження у більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози та місцями шквалисте посилення вітру.

Про це повідомила Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода по всій Україні

Водночас у північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині вже вдень опади поступово припиняться, а небо проясниться.

Температура повітря в більшості областей становитиме +24...+29 °С. Найтепліше буде на півдні та південному сході, де стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 °С.

Після спеки прийдуть грози: прогноз синоптика Діденко на завтра - фото 1
Синоптична карта на 23 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

На відміну від України, країни Західної Європи продовжать потерпати від аномальної спеки. За словами синоптикині, у низці регіонів температура повітря сягатиме +32...+39 °С, а подекуди — навіть +40...+42 °С. Зокрема, у Лондоні прогнозують до +35 °С, тоді як у Парижі та Мадриді температура наблизиться до 40-градусної позначки.

Читайте також:

У Києві дощ із грозою очікується ще впродовж сьогоднішнього дня та найближчої ночі. Однак уже в понеділок вдень опади припиняться. Після проходження атмосферного фронту температура в столиці знизиться до комфортніших +27 °С.

Синоптики попереджають, що зміна повітряних мас може позначитися на самопочутті метеозалежних людей, зокрема спричинити головний біль або коливання артеріального тиску.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція опинилася під впливом потужної хвилі спеки, через яку температура повітря в окремих регіонах країни наближається до рекордних показників. На тлі складних погодних умов влада посилює заходи безпеки для населення та учасників масових заходів.

Також Новини.LIVE раніше писали, що синоптики попереджають про потужну хвилю спеки, яка найближчими днями охопить країни Західної Європи. У низці регіонів температура повітря може перевищити позначку +40 °C, а місцями наблизитися до +45 °C.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації