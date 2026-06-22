Прогноз погоди в Україні на 23 червня — Наталка Діденко попередила про дощі і грози

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 23 червня, погодні умови в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт, який уже наближається до території країни. Через його проходження у більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози та місцями шквалисте посилення вітру.

Про це повідомила Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода по всій Україні

Водночас у північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині вже вдень опади поступово припиняться, а небо проясниться.

Температура повітря в більшості областей становитиме +24...+29 °С. Найтепліше буде на півдні та південному сході, де стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 °С.

Синоптична карта на 23 червня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

На відміну від України, країни Західної Європи продовжать потерпати від аномальної спеки. За словами синоптикині, у низці регіонів температура повітря сягатиме +32...+39 °С, а подекуди — навіть +40...+42 °С. Зокрема, у Лондоні прогнозують до +35 °С, тоді як у Парижі та Мадриді температура наблизиться до 40-градусної позначки.

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У Києві дощ із грозою очікується ще впродовж сьогоднішнього дня та найближчої ночі. Однак уже в понеділок вдень опади припиняться. Після проходження атмосферного фронту температура в столиці знизиться до комфортніших +27 °С.

Синоптики попереджають, що зміна повітряних мас може позначитися на самопочутті метеозалежних людей, зокрема спричинити головний біль або коливання артеріального тиску.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція опинилася під впливом потужної хвилі спеки, через яку температура повітря в окремих регіонах країни наближається до рекордних показників. На тлі складних погодних умов влада посилює заходи безпеки для населення та учасників масових заходів.

Також Новини.LIVE раніше писали, що синоптики попереджають про потужну хвилю спеки, яка найближчими днями охопить країни Західної Європи. У низці регіонів температура повітря може перевищити позначку +40 °C, а місцями наблизитися до +45 °C.