Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко: тепло, солнце, дожди и похолодание

Люди во время дождя. Фото: УНИАН

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни. По её прогнозу, 6 октября и ещё в течение нескольких последующих дней в стране будет сухая и солнечная погода, однако в конце этого периода ситуация изменится. Атмосферный фронт принесет осадки и понижение температуры.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине

6 октября погоду на всей территории Украины будет определять антициклон. По словам Диденко, осадков не ожидается, а в большинстве областей будет много солнца.

Самые высокие показатели прогнозируют в Закарпатье — там воздух прогреется до +24 °C. В большинстве регионов будет от +18 до +22 °C. На северо-востоке будет несколько прохладнее — от +16 до +18 °C.

Синоптик также отметила, что 7 и 8 октября характер погоды существенно не изменится. В эти дни в Украине еще будет тепло, сухо и солнечно.

Читайте также:

Когда в Украину придут дожди

Погода начнёт меняться 9 октября. Именно тогда холодный атмосферный фронт переместится на территорию страны и станет причиной дождей.

10 октября осадки сохранятся, а воздух станет холоднее. Где именно изменения будут ощущаться сильнее всего, синоптик советует уточнять в следующих прогнозах.

Погода в Киеве

В столице 6 октября также ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Осадки маловероятны, а температура воздуха составит около +19...+20 °C.

В дальнейшем киевляне также смогут насладиться несколькими теплыми днями, прежде чем погода начнет постепенно меняться под влиянием холодного фронта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что первая половина октября в Украине пройдет преимущественно под влиянием теплой и солнечной погоды. В то же время во второй декаде месяца синоптическая ситуация может измениться — ожидается больше осадков, в том числе с грозами. После 20 октября в большинстве областей, по предварительным прогнозам.

Также сообщалось об изменениях климата в Европе. Швейцарские ледники только за первые месяцы 2026 года потеряли около 5,5% своего объема. За последние пять лет их совокупные потери достигли почти 20%. Эксперты связывают такие темпы таяния с волнами жары и глобальными климатическими изменениями.