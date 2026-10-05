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Головна Новини дня Після сонця прийдуть дощі: Діденко дала прогноз погоди

Після сонця прийдуть дощі: Діденко дала прогноз погоди

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5 жовтня 2026 13:18
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко: тепло, сонце, дощі та похолодання
Люди під час дощу. Фото: УНІАН

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями. За її прогнозом, 6 жовтня та ще протягом кількох наступних днів у країні буде суха і сонячна погода, однак наприкінці цього періоду ситуація зміниться. Атмосферний фронт принесе опади та зниження температури.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні

6 жовтня погоду на всій території України визначатиме антициклон. За словами Діденко, опадів не очікується, а в більшості областей буде багато сонця.

Найвищі показники прогнозують на Закарпатті — там повітря прогріється до +24 °C. У більшості регіонів буде від +18 до +22 °C. На північному сході буде дещо прохолодніше — від +16 до +18 °C.

Синоптикиня також зазначила, що 7 та 8 жовтня характер погоди суттєво не зміниться. У ці дні в Україні ще буде тепло, сухо та сонячно.

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Погода почне змінюватися 9 жовтня. Саме тоді холодний атмосферний фронт переміститься на територію країни та стане причиною дощів.

10 жовтня опади збережуться, а повітря стане холоднішим. Де саме зміни будуть відчутні найбільше, синоптикиня радить уточнювати у наступних прогнозах.

Погода у Києві

У столиці 6 жовтня також очікується тепла та переважно суха погода. Опади малоймовірні, а температура повітря становитиме близько +19...+20 °C.

Надалі кияни також матимуть кілька теплих днів, перш ніж погода почне поступово змінюватися під впливом холодного фронту.

Раніше Новини.LIVE писали, що перша частина жовтня в Україні має пройти переважно під впливом теплої та сонячної погоди. Водночас у другій декаді місяця синоптична ситуація може змінитися — очікується більше опадів, зокрема з грозами. Після 20 жовтня у більшості областей, за попередніми прогнозами.

Також повідомлялося про зміни клімату в Європі. Швейцарські льодовики лише за перші місяці 2026 року втратили близько 5,5% свого об'єму. За останні п'ять років їхні сумарні втрати сягнули майже 20%. Експерти пов'язують такі темпи танення з хвилями спеки та глобальними кліматичними змінами.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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