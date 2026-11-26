Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине после серии российских ударов по предприятию. В результате атак производственные помещения и оборудование получили такие повреждения, что возобновить работу предприятия больше невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Снежная панда", передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие бренды прекращают производство в Украине

В компании отметили, что накануне произошла пятая и, как оказалось, последняя атака на производство. По информации предприятия, на этот раз люди не пострадали, однако производственное оборудование получило критические повреждения.

"Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению", — сообщили представители компании.

Сообщение компании. Фото: скриншот

Прекращение деятельности касается не только торговой марки "Снежная панда", но и всех других брендов, входящих в группу компаний "БЛУМИ". В частности, речь идет о продукции под названиями "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. В частности, в Городне дрон типа "Герань" попал в пилораму, в результате чего трое человек получили ранения. В Семеновке FPV-дроны повредили здания больницы и школы, а в Корюковке после удара по предприятию возник пожар.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 26 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область. Под обстрелами оказались Никополь, Марганец и другие общины региона.