Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні після серії російських ударів по підприємству. Внаслідок атак виробничі приміщення та обладнання зазнали таких руйнувань, що відновити роботу підприємства більше неможливо.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Сніжна панда", передає Новини.LIVE.

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Які бренди припиняють виробництво в Україні

У компанії зазначили, що напередодні відбулася п'ята і, як виявилося, остання атака на виробництво. За інформацією підприємства, цього разу люди не постраждали, однак виробниче обладнання отримало критичні пошкодження.

"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", — повідомили представники компанії.

Повідомлення компанії. Фото: скриншот

Припинення діяльності стосується не лише торговельної марки "Сніжна панда", а й усіх інших брендів, що входять до групи компаній "БЛУМІ". Зокрема, йдеться про продукцію під назвами "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".

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