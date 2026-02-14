Мюнхенская конференция безопасности — Стармер рассказал, чем грозит для Европы мирное соглашение в Украине

Кир Стармер. Фото: Reuters

В случае мирного соглашения в Украине перевооружение России только ускорится. Опасность для Европы в таком случае возрастет.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

"Это правда, что Россия совершила большую стратегическую ошибку в Украине и российские потери насчитывают более миллиона человек. Но даже пока идет война, Россия перевооружается, восстанавливает свои вооруженные силы и промышленную базу. В случае мирного соглашения в Украине, над которым мы все упорно работаем, перевооружение России только ускорится. Более широкая опасность для Европы на этом не закончится, она возрастет", — заявил он.

По словам Стармера, РФ может напасть на НАТО до конца этого десятилетия.

"НАТО предупреждало, что Россия может быть готова применить военную силу против Альянса до конца десятилетия. Поэтому мы должны полностью ответить на эту угрозу", — добавил он.

Напомним, во время нынешней конференции по безопасности в Мюнхене главной темой будет война и мир.

Недавно мы сообщали о старте встречи главы украинского МИД Андрея Сибиги с партнерами из стран G7.