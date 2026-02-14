Відео
Головна Новини дня Після мирної угоди РФ почне озброюватися швидше — заява Стармера

Після мирної угоди РФ почне озброюватися швидше — заява Стармера

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 15:17
Мюнхенська конференція безпеки — Стармер розповів, чим загрожує для Європи мирна угода в Україні
Кір Стармер. Фото: Reuters

У разі мирної угоди в Україні переозброєння Росії лише прискориться. Небезпека для Європи у такому випадку зросте.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

РФ може напасти на НАТО до кінця десятиліття

"Це правда, що Росія зробила велику стратегічну помилку в Україні і російські втрати налічують понад  мільйон осіб. Але навіть поки йде війна, Росія переозброюється, відновлює свої збройні сили та промислову базу. У разі мирної угоди в Україні, над якою ми всі наполегливо працюємо, переозброєння Росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не закінчиться, вона зросте", — заявив він.

За словами Стармера, РФ може напасти на НАТО до кінця цього десятиліття.

"НАТО попереджало, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти Альянсу до кінця десятиліття. Тож ми повинні повністю відповісти на цю загрозу", — додав він.

Нагадаємо, під час цьогорічної безпекової конференції в Мюнхені головною темою буде війна та мир.

Нещодавно ми повідомляли про старт зустрічі глави українського МЗС Андрія Сибіги із партнерами з країн G7.

НАТО Велика Британія війна Росія Кір Стармер Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
