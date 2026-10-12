Атака на дата-центры Яндекса: что случилось с ботами Трампа и AfD

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

После атак на дата-центры российской компании "Яндекс" резко сократилось количество автоматизированных запросов из её сети. Польский военный аналитик Ярослав Вольский заявил о снижении онлайн-поддержки немецкой партии AfD и движения MAGA, связанного с Дональдом Трампом. Американский историк Тимоти Снайдер предположил, что часть ботов, поддерживающих Трампа и AfD, зависит от российских дата-центров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление американского историка Тимоти Снайдера и военного аналитика Ярослава Вольского.

Реклама

Как изменилась активность в сети после атак на "Яндекс"

По данным Cloudflare Radar, в ночь на 11 октября количество автоматизированных запросов из сети "Яндекса" составило лишь 0,3% от предыдущего максимума. Неделей ранее в то же время этот показатель достигал 88,2%.

Спад произошел на фоне ударов по трем дата-центрам компании — в Сасово, Калуге и Владимире. После атаки на объект во Владимире его работу приостановили. Из-за перебоев стали недоступны более 80 сервисов компании.

Что заявил Ярослав Вольский об AfD, MAGA и антипольских постах

Польский военный аналитик Ярослав Вольский обратил внимание на изменения в социальных сетях после украинских ударов по российским дата-центрам. В посте в соцсети X он заявил, что онлайн-поддержка немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) снизилась на 56%, а поддержка движения MAGA резко сократилась.

Читайте также:

Вольский также отметил, что в соцсетях стало меньше аккаунтов, выдающих себя за поляков и настраивающих против украинцев, а также тех, кто выдаёт себя за украинцев и подстрекает к действиям против поляков. Свои наблюдения аналитик описал в посте, где связал эти изменения с ударами по дата-центрам "Яндекса".

"Дерусифицированный интернет (украинские удары по центрам "Яндекса") внезапно открывает чудеса в соцсетях: поддержка AfD в соцсетях снизилась на 56%. Стало меньше "польских" аккаунтов, подстрекающих к действиям против украинцев, стало меньше "украинских" аккаунтов, подстрекающих к действиям против поляков, поддержка MAGA в сети резко упала.Ждем дальнейших измеримых результатов внезапного падения поддержки Gaśniczakokacapów, AfD, Трампа и т. д.", — написал Ярослав Вольский.

Скриншот сообщения Ярослава Вольского/X

Что предположил Тимоти Снайдер

Американский историк Тимоти Снайдер также обратил внимание на возможную связь между российской цифровой инфраструктурой и работой ботов, поддерживающих Дональда Трампа и AfD.

"Ну, это поспешный вывод, и, без сомнения, данные появятся, но действительно похоже, что, судя по сегодняшним доказательствам, значительная часть деятельности ботов, поддерживающих Трампа и AfD, напрямую зависит от российских центров обработки данных", — написал историк.

Скриншот сообщения Тимоти Снайдера/Facebook

На возможную связь между атаками на российские серверы и снижением онлайн-активности вокруг AfD также обратил внимание депутат Европейского парламента Томаш Здеховский.

"Если это подтвердится, то это показательно: российские дата-центры подвергаются ударам — и онлайн-активность вокруг "Альтернативы для Германии" внезапно резко падает. Столько разговоров о немецком патриотизме… а потом исчезает связь с Россией", — написал евродепутат в соцсети X.

Скриншот сообщения Здеховского/X

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что после ударов Украины по дата-центрам российской компании "Яндекс" в соцсетях стало меньше ботов, ненависти и провокаций. По его словам, изменения заметили пользователи многих социальных сетей. Зеленский связал это с сокращением технических возможностей, которые Россия использовала для работы ботоферм.

Новини.LIVE также писали, что Зеленский заявил, что Украина готовит ответы на российские удары по городам и инфраструктуре. По его словам, Киев уже нанес ответный удар по дата-центру российской компании "Яндекс". Президент также анонсировал отдельные ответные меры в адрес России за атаки на Прилуки и Краматорск.