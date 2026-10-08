Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мы ответили: Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса"

Мы ответили: Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса"

Ua ru
8 октября 2026 21:48
Мы ответили: Владимир Зеленский об ударе по дата-центру «Яндекса»
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответные меры в адрес России в связи с её ударами по украинским городам и инфраструктуре. По его словам, Киев уже ответил на удары по украинским дата-центрам, однако подробностей о дальнейших действиях он не раскрыл.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский анонсировал "отдельные ответы" РФ после ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответные меры в адрес России на её удары по украинским городам и инфраструктуре.

"Дата-центры, вы все знаете, они наносили и наносят удары по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу раскрыть", — отметил Зеленский.

Президент также подтвердил, что ночью былнанесен удар по дата-центру российской компании "Яндекс".

Читайте также:

Украина готовит ответ на российские удары

Президент также упомянул российские атакина Прилуки и Краматорск. По его словам, в результате удара по Прилукам погибли 29 человек, ещё 54 получили ранения, среди погибших — пятеро детей.

Зеленский также заявил о гибели десятков людей в результате атаки на Краматорск.

"Я скажу вам откровенно: Украина, безусловно, ни в коем случае не наносит удары по детям. Не наносит. И никогда этого делать не будет. А вот взрослые, отдельные лица, ответы скоро получат", — подчеркнул президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина сотрудничает с международными партнерами с целью получения дополнительных пакетов ПВО и снаряжения для истребителей F-16 и продолжает выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Краматорск не останется без ответа. В результате удара погибли по меньшей мере 33 человека, ещё 18 получили ранения.

Владимир Зеленский война в Украине дата-центр удары по РФ атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации