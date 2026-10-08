Мы ответили: Владимир Зеленский об ударе по дата-центру «Яндекса»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответные меры в адрес России в связи с её ударами по украинским городам и инфраструктуре. По его словам, Киев уже ответил на удары по украинским дата-центрам, однако подробностей о дальнейших действиях он не раскрыл.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский анонсировал "отдельные ответы" РФ после ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответные меры в адрес России на её удары по украинским городам и инфраструктуре.

"Дата-центры, вы все знаете, они наносили и наносят удары по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу раскрыть", — отметил Зеленский.

Президент также подтвердил, что ночью былнанесен удар по дата-центру российской компании "Яндекс".

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Украина готовит ответ на российские удары

Президент также упомянул российские атакина Прилуки и Краматорск. По его словам, в результате удара по Прилукам погибли 29 человек, ещё 54 получили ранения, среди погибших — пятеро детей.

Зеленский также заявил о гибели десятков людей в результате атаки на Краматорск.

"Я скажу вам откровенно: Украина, безусловно, ни в коем случае не наносит удары по детям. Не наносит. И никогда этого делать не будет. А вот взрослые, отдельные лица, ответы скоро получат", — подчеркнул президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина сотрудничает с международными партнерами с целью получения дополнительных пакетов ПВО и снаряжения для истребителей F-16 и продолжает выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская атака на Краматорск не останется без ответа. В результате удара погибли по меньшей мере 33 человека, ещё 18 получили ранения.