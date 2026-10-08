Ми відповіли: Володимир Зеленський про удар по дата-центру "Яндекса"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповіді Росії на її удари по українських містах та інфраструктурі. За його словами, Київ уже відповів на удари по українських дата-центрах, а подробиць щодо подальших дій він не розкрив.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський анонсував "окремі відповіді" РФ після ударів по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповіді Росії на її удари по українських містах та інфраструктурі.

"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі детали не можу сказати", — зазначив Зеленський.

Президент також підтвердив, що вночі було завдано удару по дата-центру російської компанії "Яндекс".

Читайте також:

Україна готує відповідь на російські удари

Президент також згадав російські атаки на Прилуки та Краматорськ. За його словами, внаслідок удару по Прилуках загинули 29 людей, ще 54 отримали поранення, серед загиблих — п'ятеро дітей.

Зеленський також заявив про загибель десятків людей унаслідок атаки на Краматорськ.

"Я скажу вам відверто, Україна безумовно, безумовно не відповідає дітям. Не відповідає. І ніколи цього не буде робити. А ось дорослі, окремі, відповіді скоро отримають", — наголосив президент.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна працює з міжнародними партнерами задля отримання додаткових пакетів ППО та спорядження для винищувачів F-16 та продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російська атака по Краматорську не залишиться без відповіді. Внаслідок удару загинули щонайменше 33 людини, ще 18 отримали поранення.