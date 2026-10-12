Удар по дата-центрах Яндекса: що сталося з ботами Трампа й AfD

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після ударів по дата-центрах російської компанії "Яндекс" різко скоротилася кількість автоматизованих запитів із її мережі. Польський військовий аналітик Ярослав Вольський заявив про зниження онлайн-підтримки німецької партії AfD і руху MAGA, пов’язаного з Дональдом Трампом. Американський історик Тімоті Снайдер припустив, що частина ботів на підтримку Трампа й AfD залежить від російських дата-центрів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву американського історика Тімоті Снайдера та військового аналітика Ярослава Вольського.

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Як змінилася активність у мережі після ударів по "Яндексу"

За даними Cloudflare Radar, у ніч проти 11 жовтня кількість автоматизованих запитів із мережі "Яндекса" становила лише 0,3% від попереднього максимуму. Тижнем раніше в той самий час цей показник сягав 88,2%.

Падіння відбулося на тлі ударів по трьох дата-центрах компанії — у Сасово, Калузі та Владимирі. Після атаки на об’єкт у Владимирі його роботу зупинили. Через перебої стали недоступними понад 80 сервісів компанії.

Що заявив Ярослав Вольський про AfD, MAGA та антипольські дописи

Польський військовий аналітик Ярослав Вольський звернув увагу на зміни в соціальних мережах після українських ударів по російських дата-центрах. У дописі в соцмережі X він заявив, що онлайн-підтримка німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) знизилася на 56%, а підтримка руху MAGA різко скоротилася.

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Вольський також зауважив, що в соцмережах поменшало акаунтів, які видають себе за поляків і цькують українців, а також тих, що видають себе за українців і підбурюють до дій проти поляків. Свої спостереження аналітик описав у дописі, де пов’язав ці зміни з ударами по дата-центрах "Яндекса".

"Дерусифікований інтернет (українські удари по центрах Яндекса) раптово відкриває дива в соцмережах: підтримка AfD у соцмережах знизилася на 56%. Менше "польських" акаунтів, що підбурюють до дій проти українців, менше "українських" акаунтів, що підбурюють до дій проти поляків, підтримка MAGA online різко впала.Чекаємо на подальші вимірювані результати раптового падіння підтримки Gaśniczakokacapów, AfD, Трампа тощо", — написав Ярослав Вольський.

Скриншот повідомлення Ярослава Вольського/X

Що припустив Тімоті Снайдер

Американський історик Тімоті Снайдер також звернув увагу на можливий зв’язок між російською цифровою інфраструктурою та роботою ботів, які підтримують Дональда Трампа й AfD.

"Ну, це швидкий висновок, і без сумніву, дані з'являться, але це дійсно виглядає так, ніби на основі сьогоднішніх доказів, що багато роботи ботів, що підтримують Трампа, і підтримують AfD, залежать безпосередньо від російських центрів даних", — написав історик.

Скриншот повідомлення Тімоті Снайдера/Facebook

На можливий зв’язок між атаками на російські сервери та зменшенням онлайн-активності навколо AfD також звернув увагу депутат Європейського парламенту Томаш Здеховський.

"Якщо це підтвердиться, це показово: російські дата-центри зазнають ударів — і онлайн-активність навколо "Альтернативи для Німеччини" раптово різко падає. Стільки розмов про німецький патріотизм… а потім зникає зв’язок із Росією", — написав євродепутат у соцмережі X.

Скриншот повідомлення Здеховського/X

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що після ударів України по дата-центрах російської компанії "Яндекс" у соцмережах поменшало ботів, ненависті та провокацій. За його словами, зміни помітили користувачі багатьох соціальних мереж. Зеленський пов’язав це зі скороченням технічних можливостей, які Росія використовувала для роботи ботоферм.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що Україна готує відповіді на російські удари по містах та інфраструктурі. За його словами, Київ уже завдав удару у відповідь по дата-центру російської компанії "Яндекс". Президент також анонсував окремі відповіді Росії за атаки на Прилуки та Краматорськ.