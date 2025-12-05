Видео
Посланник Путина высмеял слова Мерца относительно Украины

Посланник Путина высмеял слова Мерца относительно Украины

Дата публикации 5 декабря 2025 17:31
Посланник Путина Дмитриев высмеял предупреждение Мерца
Посланник Путина Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, представляющий РФ во взаимодействиях с США по "мирному плану", высмеял слова канцлера Германии Фридриха Мерца. Речь идет о фразе Мерца о том, что "США ведут игру и с Украиной, и с Европой".

Соответствующее сообщение Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X.

Дмитриев высмеял слова Мерца — о чем идет речь

Итак, посланник Путина Кирилл Дмитриев зацепился за фразу, которую якобы сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, что "они (США, — Ред.) ведут игру — и с вами, и с нами" (Украиной и Европой, — Ред.).

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, да вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью", — написал представитель Кремля.

Напомним, что говорится о транскрипте телефонного разговора, полученном изданием Spiegel, с участием евролидеров, генсека НАТО и Зеленского.

Лидеры Франции и Германии, согласно ему, высказывали прямые опасения, что Соединенные Штаты Америки могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Россией относительно возможного мирного соглашения.

Дмитрієв висміяв слова Мерца
Скриншот сообщения Дмитриева/X

Напомним, что недавно Зеленский и Мерц обсудили дальнейшие действия по завершению полномасштабной войны России против Украины.

Ранее Фридрих Мерц сказал, что страны G7 не рассматривают идею возвращения России в G8.

США владимир путин война в Украине Россия Фридрих Мерц мирные переговоры Кирилл Дмитриев
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
