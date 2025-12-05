Посланець Путіна Дмитрієв висміяв попередження Мерца

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: Reuters

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, що представляє РФ у взаємодіях зі США щодо "мирного плану", висміяв слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Йдеться про фразу Мерца про те, що "США ведуть гру і з Україною, і з Європою".

Відповідний допис Кирило Дмитрієв опублікував у соцмережі X.

Дмитрієв висміяв слова Мерца — про що йдеться

Отже, посланець Путіна Кирило Дмитрієв зачепився за фразу, яку нібито сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що "вони (США, — Ред.) ведуть гру — і з вами, і з нами" (Україною і Європою, — Ред.).

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", — написав представник Кремля.

Нагадаємо, що мовиться про транскрипт телефонної розмови, отриманий виданням Spiegel, за участі євролідерів, генсека НАТО і Зеленського.

Лідери Франції та Німеччини, згідно з ним, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати Америки можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Росією щодо можливої мирної угоди.

Скриншот повідомлення Дмитрієва/X

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський і Мерц обговорили подальші дії щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Фрідріх Мерц сказав, що країни G7 не розглядають ідею повернення Росії до G8.