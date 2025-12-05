Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посланець Путіна висміяв слова Мерца щодо України

Посланець Путіна висміяв слова Мерца щодо України

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:31
Посланець Путіна Дмитрієв висміяв попередження Мерца
Посланець Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: Reuters

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, що представляє РФ у взаємодіях зі США щодо "мирного плану", висміяв слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Йдеться про фразу Мерца про те, що "США ведуть гру і з Україною, і з Європою".

Відповідний допис Кирило Дмитрієв опублікував у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Дмитрієв висміяв слова Мерца — про що йдеться

Отже, посланець Путіна Кирило Дмитрієв зачепився за фразу, яку нібито сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що "вони (США, — Ред.) ведуть гру — і з вами, і з нами" (Україною і Європою, — Ред.). 

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", — написав представник Кремля.

Нагадаємо, що мовиться про транскрипт телефонної розмови, отриманий виданням Spiegel, за участі євролідерів, генсека НАТО і Зеленського.

Лідери Франції та Німеччини, згідно з ним, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати Америки можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Росією щодо можливої мирної угоди.

Дмитрієв висміяв слова Мерца
Скриншот повідомлення Дмитрієва/X

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський і Мерц обговорили подальші дії щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Фрідріх Мерц сказав, що країни G7 не розглядають ідею повернення Росії до G8.

США володимир путін війна в Україні Росія Фрідріх Мерц мирні переговори Кирило Дмитрієв
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації