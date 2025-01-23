Ричард Гренелл раскритиковал Байдена из-за отсутствия диалога с Путиным

Посланник президента США по специальным миссиям Ричард Гренелл. Фото: Wikimedia Commons

Посланник президента США по специальным миссиям Ричард Гренелл резко раскритиковал Джо Байдена за политику в отношении Владимира Путина и подход к Украине перед полномасштабным вторжением России. Он заявил, что Джо Байден совершил большую ошибку, потому что не разговаривал с Владимиром Путиным в течение трех с половиной лет.

Об этом Ричард Гренелл высказался на Украинском завтраке в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Ричард Гренелл заявил, что Джо Байден не разговаривал с Владимиром Путиным в течение 3,5 лет. Зато американский бюджет потратил "сотни миллиардов долларов".

"За последние несколько лет было много разговоров о том, что нужно больше военных расходов и больше войны. Позвольте привести пример. Владимир Путин и Джо Байден не разговаривали более 3,5 лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Вы должны уметь разговаривать с людьми. Разговор — это тактика. И вы не сможете решить проблемы мирным путем, если не будете вести разговоры. И я поэтому думаю, что существует огромное разочарование американцев тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не разговаривают друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", — высказался посланник администрации президента Дональда Трампа.

Также Ричард Гренелл раскритиковал международных партнеров Украины, в частности, министров иностранных дел стран Европы, которые якобы не пытались остановить войну, хотя Джо Байден владел данными разведки о намерениях России вторгнуться в Украину.

"Джо Байден месяцами рассказывал миру, что американцы имеют доказательства разведки, что война вот-вот начнется. И мы считаем достаточно шокирующим тот факт, что так много министров иностранных дел в Европе, так много американских политиков тогда просто не пытались остановить войну", — высказался чиновник.

Напомним, на встрече в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы Путин сам начал умолять об окончании войны, и высказал свое видение, как этого добиться.

Также сенатор США Джони Эрнст объяснила, почему у Трампа больше возможностей закончить войну в Украине, чем у Байдена.