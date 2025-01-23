Річард Ґренелл розкритикував Байдена через відсутність діалогу з Путіним

Посланець президента США зі спеціальних місій Річард Ґренелл. Фото: Wikimedia Commons

Посланець президента США зі спеціальних місій Річард Ґренелл різко розкритикував Джо Байдена за політику стосовно Володимира Путіна та підхід до України перед повномасштабним вторгненням Росії. Він заявив, що Джо Байден зробив велику помилку, бо не розмовляв з Володимиром Путіним впродовж трьох з половиною років.

Про це Річард Ґренелл висловився на Українському сніданку в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Річард Ґренелл заявив, що Джо Байден не розмовляв з Володимиром Путіним впродовж 3,5 років. Натомість американський бюджет витратив "сотні мільярдів доларів".

"За останні кілька років було багато розмов про те, що потрібно більше військових витрат і більше війни. Дозвольте навести приклад. Володимир Путін і Джо Байден не розмовляли понад 3,5 року. Ми вважаємо, що це обурливо. Американський народ вважає це обурливим. Ви повинні вміти розмовляти з людьми. Розмова — це тактика. І ви не зможете вирішити проблеми мирним шляхом, якщо не будете вести розмови. І я тому думаю, що існує величезне розчарування американців тим, що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів, а наші лідери не розмовляють один з одним, щоб спробувати вирішити проблеми", — висловився посланець адміністрації президента Дональда Трампа.

Також Річард Ґренелл розкритикував міжнародних партнерів України, зокрема, міністрів закордонних справ країн Європи, які нібито не намагалися зупинити війну, хоча Джо Байден володів даними розвідки про наміри Росії вторгнутися в Україну.

"Джо Байден місяцями розповідав світові, що американці мають докази розвідки, що війна от-от розпочнеться. І ми вважаємо досить шокуючим той факт, що так багато міністрів закордонних справ в Європі, так багато американських політиків тоді просто не намагалися зупинити війну", — висловився посадовець.

Нагадаємо, на зустрічі в Давосі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче, аби Путін сам почав благати про закінчення війни, та висловив своє бачення, як цього домогтися.

Також сенаторка США Джоні Ернст пояснила, чому у Трампа більше можливостей закінчити війну в Україні, ніж у Байдена.