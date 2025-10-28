Чиновники разворовали 90 млн грн на закупки дронов — схема

Чиновники "распилили" 90 млн грн на БпЛА — как действовала схема
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную сделку по хищению средств на дронах. Схему организовали должностные лица Госспецсвязи и представители частных компаний. Речь идет о сумме в размере 90 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 28 октября.
Хищение средств на дронах
Следствие установило, что после принятия изменений в Госбюджет в 2023 году, Госспецсвязи выделили 30 миллиардов гривен на закупку дронов. Впоследствии у руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств.
"Он предусматривал поставки дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования", — говорится в сообщении.
В период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязи закупило 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%, что повлекло убытки государству более 90 млн грн.
Участники схемы вывели эти средства на счета подконтрольных компаний, в частности за пределами Украины.
Благодаря оперативным действиям НАБУ и САП на счетах компаний за рубежом наложен арест на более 4 млн долларов США, а в Украине — на 17 млн грн.
"Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
Сейчас ведется следствие, а также устанавливаются другие вероятные участники сделки.
