Чиновники разворовали 90 млн грн на закупки дронов — схема

Военный запускает дрон. Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную сделку по хищению средств на дронах. Схему организовали должностные лица Госспецсвязи и представители частных компаний. Речь идет о сумме в размере 90 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 28 октября.

Хищение средств на дронах

Следствие установило, что после принятия изменений в Госбюджет в 2023 году, Госспецсвязи выделили 30 миллиардов гривен на закупку дронов. Впоследствии у руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств.

Схема растраты средств на закупки БпЛА. Фото: НАБУ

"Он предусматривал поставки дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования", — говорится в сообщении.

В период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязи закупило 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%, что повлекло убытки государству более 90 млн грн.

Участники схемы вывели эти средства на счета подконтрольных компаний, в частности за пределами Украины.

Благодаря оперативным действиям НАБУ и САП на счетах компаний за рубежом наложен арест на более 4 млн долларов США, а в Украине — на 17 млн грн.

"Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Сейчас ведется следствие, а также устанавливаются другие вероятные участники сделки.

Напомним, НАБУ и САП объявили подозрение нардепу, которого подозревают в завладении 9 миллионов гривен.

Ранее стало известно, что директора предприятия в Донецкой области подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в размере 30 млн грн.