"Отмыл" 9 млн грн — НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу

Дата публикации 16 октября 2025 18:54
обновлено: 19:26
Евгений Шевченко получил подозрение от НАБУ — отмыл 9 млн грн
Подозрение для народного депутата. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату. Дело касается "отмывания" денег в размере 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 16 октября.

Читайте также:

Подозрение для нардепа

По данным правоохранителей, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Однако после того, как деньги поступили на счет близкого лица депутата, он не предпринимал никаких действий в интересах компании.

Также подозреваемый разработал схему легализации средств, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

"Сначала сумму в более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса — BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", — рассказали в НАБУ.

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

В результате нардепу сообщили о подозрении в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (по ч. 2 ст. 209 УК Украины).

В НАБУ не называли имени депутат, но народный избранник Ярослав Железняк в своем Telegram написал, что речь идет о бывшем нардепе от "Слуги народа" Евгении Шевченко.

Євгеній Шевченко отримав підозру
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, чиновнице в Донецкой области объявили подозрение за неуплату налогов. Государство потеряло более 30 млн грн.

Также мы писали, что в Киеве чиновник приобрел некачественные столбики на 1,5 млн грн. Его действия квалифицировали как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
