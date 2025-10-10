Предпринимательницу на Донетчине подозревают в наживании на 30 млн грн

Деньги на столе. Иллюстративное фото: ГБР

Директора предприятия в Донецкой области подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 10 октября.

Детали дела

В ОГП рассказали, что вместе с детективами БЭБ была разоблачена схема уклонения от уплаты налогов, из-за которой государство потеряло более 30 млн грн.

По данным правоохранителей, директор одного из предприятий не отразила в налоговой отчетности средства, полученные от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА за поставку габионных конструкций — инженерных сооружений, используемых для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Сейчас досудебное расследование завершено. В Днепровский районный суд Днепропетровской области направили в отношении подозреваемой обвинительный акт.

