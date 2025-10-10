Видео
Не уплатила 30 млн налогов — чиновнице объявили подозрение

Не уплатила 30 млн налогов — чиновнице объявили подозрение

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 15:03
Предпринимательницу на Донетчине подозревают в наживании на 30 млн грн
Деньги на столе. Иллюстративное фото: ГБР

Директора предприятия в Донецкой области подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 10 октября.

Читайте также:

Детали дела

В ОГП рассказали, что вместе с детективами БЭБ была разоблачена схема уклонения от уплаты налогов, из-за которой государство потеряло более 30 млн грн.

По данным правоохранителей, директор одного из предприятий не отразила в налоговой отчетности средства, полученные от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА за поставку габионных конструкций — инженерных сооружений, используемых для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Сейчас досудебное расследование завершено. В Днепровский районный суд Днепропетровской области направили в отношении подозреваемой обвинительный акт.

Напомним, чиновника РГА в Киеве подозревают в хищении 550 тыс. грн. Он завысил цены во время ремонта кровли средней школы.

Также мы писали, что начальник КП в Киеве получил подозрение. Он нанес государству ущерб на 1,4 млн, закупая соль для дорог ненадлежащего качества.

коррупция налоги деньги Офис генерального прокурора подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
