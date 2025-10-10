Відео
Не сплатила 30 млн податків — посадовиці оголосили підозру

Не сплатила 30 млн податків — посадовиці оголосили підозру

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:03
Підприємицю на Донеччині підозрюють у наживанні на 30 млн грн
Гроші на столі. Ілюстративне фото: ДБР

Директорка підприємства у Донецькій області підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 10 жовтня. 

Читайте також:

Деталі справи

В ОГП розповіли, що разом з детективами БЕБ було викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 млн грн.

За даними правоохоронців, директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій — інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.

Наразі досудове розслідування завершено. До Дніпровського районного суду Дніпропетровської області скерували щодо підозрюваної обвинувальний акт. 

Нагадаємо, посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тис. грн. Він завищив ціни під час ремонту покрівлі середньої школи.

Також ми писали, що начальник КП у Києві отримав підозру. Він завдав державі збитків на 1,4 млн, закупляючи сіль для доріг неналежної якості.

корупція податки гроші Офіс генерального прокурора підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
