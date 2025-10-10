Підприємицю на Донеччині підозрюють у наживанні на 30 млн грн

Гроші на столі. Ілюстративне фото: ДБР

Директорка підприємства у Донецькій області підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 10 жовтня.

Деталі справи

В ОГП розповіли, що разом з детективами БЕБ було викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 млн грн.

За даними правоохоронців, директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій — інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.

Наразі досудове розслідування завершено. До Дніпровського районного суду Дніпропетровської області скерували щодо підозрюваної обвинувальний акт.

