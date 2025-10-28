Посадовці розікрали 90 млн грн на закупівлі дронів — схема

Військовий запускає дрон. Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку із розкрадання коштів на дронах. Схему організували посадовці Держспецзв’язку та представники приватних компаній. Йдеться про суму у розмірі 90 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Розкрадання коштів на дронах

Слідство встановило, що після ухвалення змін до Держбюджету у 2023 році, Держспецзв’язку виділили 30 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Згодом у керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.

Схема розтрати коштів на закупівлі БпЛА. Фото: НАБУ

"Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження", — йдеться у повідомленні.

У період із травня по вересень 2023 року Держспецзв’язку закупило 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%, що спричинило збитки державі понад 90 млн грн.

Учасники схеми вивели ці кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за межами України.

Завдяки оперативним діям НАБУ та САП на рахунках компаній за кордоном накладено арешт на понад 4 млн доларів США, а в Україні — на 17 млн грн.

"Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство, а також встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.

Нагадаємо, НАБУ і САП оголосили підозру нардепу, якого підозрюють у заволодінні 9 мільйонів гривень.

Раніше стало відомо, що директорку підприємства на Донеччині підозрюють в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму у розмірі 30 млн грн.