Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посадовці "розпиляли" 90 млн грн на дронах — як діяла схема

Посадовці "розпиляли" 90 млн грн на дронах — як діяла схема

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:50
Оновлено: 17:50
Посадовці розікрали 90 млн грн на закупівлі дронів — схема
Військовий запускає дрон. Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку із розкрадання коштів на дронах. Схему організували посадовці Держспецзв’язку та представники приватних компаній. Йдеться про суму у розмірі 90 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Розкрадання коштів на дронах

Слідство встановило, що після ухвалення змін до Держбюджету у 2023 році, Держспецзв’язку виділили 30 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Згодом у керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.

Розкрадання коштів на дронах в Україні
Схема розтрати коштів на закупівлі БпЛА. Фото: НАБУ

"Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження", — йдеться у повідомленні.

У період із травня по вересень 2023 року Держспецзв’язку закупило 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%, що спричинило збитки державі понад 90 млн грн.

Учасники схеми вивели ці кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за межами України.

Завдяки оперативним діям НАБУ та САП на рахунках компаній за кордоном накладено арешт на понад 4 млн доларів США, а в Україні — на 17 млн грн.

"Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство, а також встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.

Нагадаємо, НАБУ і САП оголосили підозру нардепу, якого підозрюють у заволодінні 9 мільйонів гривень.

Раніше стало відомо, що директорку підприємства на Донеччині підозрюють в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму у розмірі 30 млн грн.

НАБУ корупція САП безпілотники гроші дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації