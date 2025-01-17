Работница Укрзализныци рассказывала россиянам об эшелонах ВСУ

СБУ задержали женщину, которая передавала россиянам информацию о Силах обороны Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала работницу Укрзализныци, которая передавала врагу информацию о передвижении украинских военных. Ее муж воюет на стороне РФ, поэтому с россиянами женщина сотрудничала через него.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram в пятницу, 17 января.

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Главный бухгалтер одного из филиалов Укрзализныци в Полтавской области помогала оккупантам. Чиновница "сливала" время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением.

"Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы. Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозках у своих коллег", — отмечают в СБУ.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Информацию российский агент передавала сначала через своего мужа. Он воюет на стороне россиян, сейчас находится на востоке. В конце концов женщину вывели на прямую связь с российским куратором.

Работники СБУ во время задержания подозреваемой. Фото: СБУ

Подозреваемую задержали по месту жительства в Полтаве. Ее подозревают в государственной измене и оправдании агрессии РФ. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, спецслужбы разоблачили российских агентов в Днепре. Они планировали подорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции.

СБУ задержала женщину, которая организовала взрыва возле отделения Военной службы правопорядка в Белгороде-Днестровском. Девушка положила взрывчатку вблизи помещения, а также под припаркованный рядом автомобиль.