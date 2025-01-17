Работница Укрзализныци рассказывала россиянам об эшелонах ВСУ

Чиновница Укрзализныци сдавала РФ информацию об эшелонах ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала работницу Укрзализныци, которая передавала врагу информацию о передвижении украинских военных. Ее муж воюет на стороне РФ, поэтому с россиянами женщина сотрудничала через него.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram в пятницу, 17 января.
СБУ задержали пособницу врага
Главный бухгалтер одного из филиалов Укрзализныци в Полтавской области помогала оккупантам. Чиновница "сливала" время, направления и особенности груза военных эшелонов, которые двигались железнодорожным сообщением.
"Больше всего врага интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы. Чтобы получить разведданные, чиновница использовала служебную документацию, с которой работала как главбух госучреждения. Также она расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозках у своих коллег", — отмечают в СБУ.
Информацию российский агент передавала сначала через своего мужа. Он воюет на стороне россиян, сейчас находится на востоке. В конце концов женщину вывели на прямую связь с российским куратором.
Подозреваемую задержали по месту жительства в Полтаве. Ее подозревают в государственной измене и оправдании агрессии РФ. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, спецслужбы разоблачили российских агентов в Днепре. Они планировали подорвать цистерну с горючим на железнодорожной станции.
СБУ задержала женщину, которая организовала взрыва возле отделения Военной службы правопорядка в Белгороде-Днестровском. Девушка положила взрывчатку вблизи помещения, а также под припаркованный рядом автомобиль.
Читайте Новини.LIVE!