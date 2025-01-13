У Дніпрі затримали пару, яка заклала вибухівку на об'єкт УЗ

Затримання агентів. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримала агентів ФСБ у Дніпрі. Вони намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 13 січня.

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Хотіли підірвати цистерну на залізниці

Російська ФСБ замовила теракт на станції "Укрзалізниці" у Дніпрі, який мали виконати два агенти. Вони заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним, однак правоохоронці викрили зловмисників.

Ворожими агентами виявилися два наркозалежних мешканці міста віком 23 і 36 років, які проживали у цивільному шлюбі. Пара намагалася знайти гроші на наркотики й таким чином потрапила у поле зору росіян.

Цистерни. Фото: СБУ

Вибухівка. Фото: СБУ

Вибухівка. Фото: СБУ

Вибуховий пристрій вони виготовили у власному помешканні за інструкцією окупантів. Для конспірації компоненти придбали в інтернеті, а доставку замовили на різні адреси.

Чоловікам повідомили про підозру в замаху на терористичний акт, вони перебувають під вартою. Обом зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Києві жінка фотографувала блокпости біля Верховної Ради. А наступного дня росіяни спрямували дрони на урядовий квартал, внаслідок чого загинули люди.

Також СБУ затримала чоловіка, який працював на російські спецслужби. Він коригував артилерійські обстріли росіян по Херсону.