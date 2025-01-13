В Днепре задержали пару, которая заложила взрывчатку на объект УЗ

Задержание агентов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержала агентов ФСБ в Днепре. Они пытались взорвать цистерну с топливом на железнодорожной станции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 13 января.

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Российская ФСБ заказала теракт на станции "Укрзализныци" в Днепре, который должны были выполнить два агента. Они заложили самодельное взрывное устройство на пути, где стояла цистерна с топливом, однако правоохранители разоблачили злоумышленников.

Вражескими агентами оказались два наркозависимых жителя города в возрасте 23 и 36 лет, которые проживали в гражданском браке. Пара пыталась найти деньги на наркотики и таким образом попала в поле зрения россиян.

Цистерны. Фото: СБУ

Взрывчатка. Фото: СБУ

Взрывчатка. Фото: СБУ

Взрывное устройство они изготовили в собственном доме по инструкции оккупантов. Для конспирации компоненты приобрели в интернете, а доставку заказали на разные адреса.

Мужчинам сообщили о подозрении в покушении на террористический акт, они находятся под стражей. Обоим злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Киеве женщина фотографировала блокпосты возле Верховной Рады. А на следующий день россияне направили дроны на правительственный квартал, в результате чего погибли люди.

Также СБУ задержала мужчину, который работал на российские спецслужбы. Он корректировал артиллерийские обстрелы россиян по Херсону.