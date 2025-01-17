Працівниця Укрзалізниці розповідала росіянам про ешелони ЗСУ

СБУ затримали жінку, яка передавала росіянам інформацію про Сили оборони України. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала працівницю Укрзалізниці, яка передавала ворогу інформацію про пересування українських військових. Її чоловік воює на стороні РФ, тож з росіянами жінка співпрацювала через нього.

Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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Головна бухгалтерка однієї з філій Укрзалізниці у Полтавській області допомагала окупантам. Посадовиця "зливала" час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, які рухалися залізничним сполученням.

"Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси. Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег", — зазначають в СБУ.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Інформацію російська агентка передавала спочатку через свого чоловіка. Він воює на стороні росіян, наразі перебуває на сході. Зрештою жінку вивели на прямий зв'язок з російським куратором.

Працівники СБУ під час затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Підозрювану затримали за місцем проживання в Полтаві. Її підозрюють у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, спецслужби викрили російських агентів у Дніпрі. Вони планували підірвати цистерну з пальним на залізничній станції.

СБУ затримала жінку, яка організувала вибуху біля відділення Військової служби правопорядку у Білгороді-Дністровському. Дівчина поклала вибухівку поблизу приміщення, а також під припаркований поруч автомобіль.