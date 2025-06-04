Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти. Фото: Wikimedia Commons

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти может иметь связи с Россией. Известно, что ранее он расформировал отдел по борьбе с российской дезинформацией.

Об этом сообщает Telegraph.

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Связи Даррена Битти с Россией

Битти работал в первые администрации Дональда Трампа, однако его уволили в 2018 году после участия в конференции белых националистов. Он стал активным распространителем идей американских ультраправых.

Кроме того, Битти заявлял, что Штаты пытались организовать "цветные революции", а российского диктатора Владимира Путина хвалил как "смелого и сильного лидера".

По информации издания, чиновник может быть связан с Кремлем через жену Юлию Кириллову, которая является гражданкой России. Известно, что ее дядя ранее занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа в Сибири.

В то же время представители Государственного департамента США выражают сомнения относительно того, прошел ли Битти полноценную проверку безопасности — процедуру, которая была упрощена после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Перед тем, как получить государственную должность, Битти открыто высказывал критику в адрес современной Америки, выступал за передачу Тайваня под контроль Китая, а также называл Великобританию "жалким королевством", которое, по его мнению, могло бы расцвести под руководством Пекина.

По данным The Telegraph, Битти уделял чрезмерное внимание попыткам закрытия Центра по противодействию иностранному информационному влиянию и вмешательству, одновременно активно продвигая "культурное сближение" с Россией.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет не примет участие в заседании "Рамштайн" 4 июня. В Минобороны США объяснили причину.

А спецпосланник администрации США Кит Келлог выразил беспокойство из-за украинской спецоперации "Паутина".