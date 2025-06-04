Заступника держсекретаря США підозрюють у зв’язках з Росією, — ЗМІ

Заступник держсекретаря США з питань публічної дипломатії Даррен Бітті. Фото: Wikimedia Commons

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань публічної дипломатії Даррен Бітті може мати звʼязки з Росією. Відомо, що раніше він розформував відділ з боротьби з російською дезінформацією.

Про це повідомляє Telegraph.

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Звʼязки Даррена Бітті з Росією

Бітті працював у перші адміністрації Дональда Трампа, однак його звільнили у 2018 році після участі в конференції білих націоналістів. Він став активним поширювачем ідей американських ультраправих.

Крім того, Бітті заявляв, що Штати намагалися організувати "кольорові революції", а російського диктатора Володимира Путіна хвалив як "сміливого та сильного лідера".

За інформацією видання, посадовець може бути повʼязаний з Кремлем через дружину Юлію Кирилову, яка є громадянкою Росії. Відомо, що її дядько раніше обіймав посаду заступника губернатора Ненецького автономного округу в Сибіру.

Водночас представники Державного департаменту США висловлюють сумніви щодо того, чи пройшов Бітті повноцінну перевірку безпеки — процедуру, яку було спрощено після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Перед тим, як отримати державну посаду, Бітті відкрито висловлював критику на адресу сучасної Америки, виступав за передачу Тайваню під контроль Китаю, а також називав Велику Британію "жалюгідним королівством", яке, на його думку, могло б розквітнути під керівництвом Пекіна.

За даними The Telegraph, Бітті приділяв надмірну увагу спробам закриття Центру з протидії іноземному інформаційному впливу та втручанню, водночас активно просуваючи "культурне зближення" з Росією.

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