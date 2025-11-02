Видео
Чиновник требовал взятки у предпринимателей — приговор суда

Чиновник требовал взятки у предпринимателей — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 00:33
обновлено: 23:20
Чиновник государственной инспекции требовал взятки — как его наказал суд
Мужчина с деньгами. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Руководитель одной из государственных инспекций требовал у предпринимателей деньги. Ему уже избрали наказание.

Об этом 21 октября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в период с мая по декабрь 2013 года владельцы магазинов, АЗС и супермаркетов платили фигуранту от двух до четырех тысяч гривен и передавали талоны на топливо. За это он обещал не проверять торговые точки или же в случае выявления нарушений назначать минимальные штрафы. Посредником была подчиненная обвиняемого.

Решение суда

За вымогательство и получение взяток (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) нарушителя приговорили к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества. Кроме того, его на три года лишили ранга и права занимать должности в государственных органах.

На данный момент осужденный скрывается от правосудия. Приговор ему вынесли заочно. Судебное решение еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать, подав апелляцию.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
